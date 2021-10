Cile: arrestate quattro persone per attacco xenofobo contro migranti irregolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre sei milioni i venezuelani che hanno abbandonato il Paese a causa della crisi politica, economica e sociale in corso da anni. Lo censisce la "Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela", nota come R4V, segnalando che del totale di 6.024.351 venezuelani, 4.978.078 sono migrati in America latina e Caraibi, mentre circa 465.000 si trovano negli Stati Uniti. La R4V unisce organismi delle Nazioni Unite e organizzazioni della società civile per fornire informazioni e documentazione ai governi regionali sugli spostamenti dei venezuelani. Un flusso che si ritiene sia destinato ad aumentare per la mancanza imminente di cambi nelle condizioni di vita, soprattutto per i gruppi di popolazione più vulnerabili. La cifra di oltre sei milioni usciti dal Paese rappresenta il 20 per cento di quello che si ritiene il picco più alto della popolazione del Venezuela, 30 milioni di abitanti. Si tratta inoltre di dati da cui sono esclusi i venezuelani con doppia nazionalità. (segue) (Abu)