Venezuela: Mosca esprime "preoccupazione" per interruzione negoziati in Messico (4)

- Saab ha sostenuto lunedì a Miami la prima udienza di un processo aperto per presunto riciclaggio di denaro sporco e traffici illeciti ricondotti a Caracas. Maduro è tornato a denunciare il trattamento "inumano" subito dall'imprenditore, nominato diplomatico venezuelano dopo l'arresto. Secondo il presidente, Saab è stato "portato in un carcere immondo, insalubre, e lo hanno messo al buio, in un buco pieno di escrementi di topo, come nel peggiore film dell'orrore. Funzionari del governo degli Stati Uniti lo hanno torturato per lunghi giorni, con pugni, gli hanno rotto tre denti, lo hanno sottoposto a scariche elettriche per giorni e giorni", ha detto. La sua estradizione, giunta al termine di una lunga battaglia legale, rappresenta un episodio "triste e di indignazione perché l'impero nordamericano, violando il diritto internazionale, si è portato via un diplomatico venezuelano. È il secondo sequestro", ha aggiunto il capo dello Stato segnalando che "la lotta per la libertà di Alex Saab continua" e verrà portata "in tutti i consessi internazionali". (segue) (Rum)