Uruguay-Qatar: avviato primo round di consultazioni politiche, focus su rafforzamento relazioni

- I ministri degli Esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, e del Qatar, Soltan bin Saad al Muraikhi, hanno dato il via a Montevideo al primo round di consultazioni politiche bilaterali a 34 anni dall'inizio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. E' quanto riferisce una nota del governo di Montevideo, dove si sottolinea che nell'incontro privato tra i due ministri che ha preceduto i lavori delle delegazioni sono stati affrontati "i temi più rilevanti delle relazioni bilaterali" con l'obiettivo di un "rafforzamento". L'Uruguay, riferisce la nota, ha "presentato le priorità nella promozione degli investimenti qatarioti nel Paese, l'adozione di un quadro giuridico solido per rafforzare le relazioni bilaterali, l'ampliamento delle opportunità commerciali, e gli accordi sulla cooperazione educativa, culturale e sportiva". In questo senso è stata effettuata anche una presentazione delle opportunità di investimento di fronte al presidente del fondo per gli investimenti del Qatar (Qatar investment authority).(Abu)