Corea del Nord: Pyongyang lancia missile balistico verso il Mar del Giappone (6)

- Il mese scorso il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha sollecitato le due Coree a lavorare per edificare una sfera di coprosperità per conseguire in futuro la riunificazione, all'indomani del ripristino da parte di Pyongyang delle linee di comunicazione diretta tra i due Paesi. Moon ha segnalato la volontà di rilanciare attivamente i progetti di cooperazione tra i due Paesi, nel corso di un intervento alla cerimonia per la 15ma Giornata coreana mondiale. "Tra noi non esiste alcuna ragione di confronto. Paragonare i sistemi politici o le rispettive forze nazionali non ha più significato. Quel che è importante ora è prosperare assieme", ha dichiarato il presidente sudcoreano. "L'unificazione potrà richiedere tempo, ma il Sud e il Nord possono convivere positivamente". (segue) (Git)