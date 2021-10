Giappone: Covid, al via test di certificati vaccinali in vista di nuove ondate pandemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato l'inizio di nuovi test di un certificato di avvenuta vaccinazione contro la Covid-19 in locali e ristoranti, che costituirebbe una misura di emergenza per contenere i contagi nell'evenienza di una nuova ondata pandemica. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui i certificati potrebbero divenire obbligatori limitatamente alle aree e ai periodi di emergenza pandemica per grandi assembramenti in locali e ad eventi pubblici, garantendo la regolare attività di questi ultimi anche in situazioni di aumento dei contagi. Il governo ha già effettuato prove nelle prefetture di Fukuoka e Hokkaido, e terrà i prossimi nella prefettura di Kyoto. Altre prove di utilizzo del certificato di vaccinazione sono state effettuate ad eventi sportivi calcistici. (segue) (Git)