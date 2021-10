Giappone: Covid, al via test di certificati vaccinali in vista di nuove ondate pandemiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha revocato il primo ottobre lo stato di emergenza in vigore a Tokyo e in 18 prefetture del Paese, progressivamente decretato a partire dallo scorso 4 aprile. L'ex primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, aveva anticipato la decisione affermando che la situazione nel Paese "ha certamente esibito una svolta positiva". Suga aveva aggiunto che l'accelerazione della campagna vaccinale ha inaugurato "una nuova fase" della battaglia contro la pandemia: "D'ora in avanti sarà importante bilanciare le misure contro la Covid-19 con le esigenze della vita ordinaria, preparandosi al contempo alle prossime ondate di infezioni". Il governo giapponese ha stabilito che per un mese dopo la revoca dello stato di emergenza permarrà la richiesta a ristoranti e locali di anticipare la chiusura alle ore 20, mentre non sarà più vietato servire alcol. (segue) (Git)