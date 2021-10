Giappone: Covid, al via test di certificati vaccinali in vista di nuove ondate pandemiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decina di grandi aziende giapponesi, inclusi gestori di catene di alberghi e ristoranti, intende offrire sconti e altri benefit ai clienti che esibiranno una prova digitale di vaccinazione contro la Covid-19 tramite una app gratuita scaricabile su smartphone. L'applicazione, battezzata "Wakupasu", è stata sviluppata da Medical Check Propulsion Mechanism e da ICheck Co., ed esibirà un certificato di avvenuta vaccinazione corredato dalla fotografia del titolare. L'iniziativa ha carattere volontario, e quanti non esibiranno la certificazione digitale potranno comunque usufruire dei servizi. Il governo del Giappone ha avviato frattanto la sperimentazione di un "green pass" per l'ingresso a grandi eventi e locali della ristorazione in alcune prefetture del Paese. L'iniziativa, tesa a verificare la fattibilità della misura sul piano logistico ed economico in caso di futuri stati di emergenza, stenta però a guadagnare adesioni da parte degli esercizi commerciali, che temono la perdita di clientela. (segue) (Git)