Giappone: Covid, al via test di certificati vaccinali in vista di nuove ondate pandemiche (5)

- Il Giappone ha siglato un accordo con Pfizer per l'acquisto di altre 120 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19, da destinare alla somministrazione di dosi "booster" alle categorie vulnerabili della popolazione giapponese. Lo ha comunicato nei giorni scorsi il ministero della Salute del Giappone, secondo cui gran parte della fornitura di vaccini verrà destinata alla somministrazione delle terze dosi a partire da gennaio. Ad oggi il Giappone ha sottoscritto contratti per la fornitura di 314 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Il Giappone ha completato la vaccinazione contro la Covid-19 del 62.7 per cento della sua popolazione. (Git)