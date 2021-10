Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, Pristina viola gli accordi sottoscritti a Bruxelles (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità sanitarie di Mitrovica sono almeno 10 i feriti, di cui uno grave, dopo i disordini scoppiati il 13 ottobre. Un cittadino di etnia serba di 36 anni è rimasto gravemente ferito a Zvecan. L'uomo si trova in pericolo di vita a causa di una ferita di arma da fuoco ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale di Mitrovica. Secondo la polizia kosovara, invece, l'azione contro il contrabbando di merci ha visto il ferimento di sei poliziotti mentre tre persone sono state arrestate nel nord del Kosovo. Il comunicato afferma che in Kosovo sono state arrestate in totale otto persone, tre delle quali nel nord, di cui un serbo, mentre gli altri due sono di etnia albanese e bosniaca. Il quotidiano kosovaro "Koha Ditore" riferiva che l'azione della polizia in altre città del Kosovo è stata condotta senza problemi, ma che nel nord, a maggioranza serba, la polizia "ha incontrato resistenza e attacchi da parte dei cittadini". La polizia ha precisato, come riporta il quotidiano di Pristina, di essere stata costretta ad agire utilizzando "i mezzi legali necessari" per garantire la sicurezza dei cittadini e consentire la libera circolazione. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, gli agenti hanno usato lacrimogeni e altri mezzi coercitivi per disperdere la folla. (Seb)