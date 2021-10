Difesa: Kosovo, Guerini al cambio di comando della missione Kfor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi evidenziato, il costante irrobustimento del contingente italiano negli ultimi anni a testimonianza della volontà dell’Italia di mantenere alta l’attenzione nell’area non solo in KFOR ma anche in Althea – dove il contributo ungherese è estremamente significativo. Un livello di forze e di capacità che è “mia intenzione mantenere invariato, anche durante il periodo di comando ungherese di Kfor”. Non è mancato uno scambio di idee sul processo di revisione strategica in corso in ambito Nato ed Ue. In questo senso per il ministro l’Ungheria riveste particolare rilevanza in quanto Paese che si confronta con le sfide sia sul fronte est sia sul fronte sud dell’Alleanza atlantica. Guerini ha poi affermato che: “l’Italia attribuisce grande importanza ad iniziative di difesa come la Deci (Defense Cooperation Initiative) in quanto opportunità di lavoro per lo sviluppo di una comune visione sui temi di Difesa e Sicurezza”. Sul tema della cooperazione industriale il ministro ha espresso l’auspicio che il rapporto di amicizia tra Italia ed Ungheria possa essere rafforzato nell’ambito degli accordi di cooperazione già in vigore che “costituiscono un’adeguata cornice governativa per intensificare i rapporti tra i nostri Paesi. Nel settore dei materiali della Difesa, l’Italia potrebbe offrire – ha detto Guerini - un significativo contributo in termini di know-how e di sviluppo delle capacità con mutui benefici”. (segue) (Com)