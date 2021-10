Kosovo: Stati Uniti chiedono di concludere il mandato della missione Unmik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno chiesto la conclusione del mandato della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) durante l'ultima riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ambasciatore statunitense Jeffrey DeLaurentis ha affermato che l'Unmik non ha svolto un ruolo cruciale nella risoluzione dell'ultimo conflitto tra Kosovo e Serbia sulle targhe lo scorso settembre. In quel contesto, è stato molto più utile l’operato della missione Kfor della Nato. DeLaurentis ha sostenuto che l'Unmik ha raggiunto il suo scopo e la missione dovrebbe concludersi, in modo che i fondi a essa destinati possano essere reindirizzati dove sono più necessarie. L'Unmik è stata fondata nel 1999, in seguito all'intervento della Nato per porre fine alla guerra in Kosovo. L'obiettivo della missione era stabilire una presenza civile che fungesse anche da governo provvisorio. Sebbene il Kosovo abbia dichiarato l'indipendenza nel 2007, l'Unmik continua a rappresentare il Paese nei forum regionali e negli accordi commerciali. La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha fatto eco alla posizione degli Stati Uniti, appoggiandola pienamente. Come riportato dalla stampa di Pristina, Osmani ha affermato che l'Unmik è stata istituita "in circostanze estremamente diverse" e che l'attuale situazione del Kosovo fornisce "prove sufficienti" che l'Unmik abbia oltrepassato il suo mandato. (Alt)