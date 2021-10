Speciale energia: Serbia, presidente Vucic annuncia colloquio con Putin sul costo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fissata per il 25 novembre la data per i colloqui preliminari tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e l'omologo russo Vladimir Putin sul tema del costo del gas. Secondo quanto riporta la stampa locale, lo ha reso noto lo stesso Vucic. "La loro prima proposta era vicina agli 800 dollari per metro cubo, che è tre volte più di quanto paghiamo oggi. Non potremmo sostenerlo", ha detto Vucic. In precedenza l'agenzia russa "Sputnik" ha pubblicato informazioni non ufficiali secondo le quali il 25 novembre a Mosca i due presidenti discuteranno dei problemi del Kosovo, del prezzo del gas e dell'attuale crisi energetica in Europa. Vucic ha incontrato Putin l'ultima volta nel giugno dello scorso anno, quando ha partecipato alla parata militare in occasione del 75mo anniversario della vittoria sul fascismo nella Seconda guerra mondiale. (Seb)