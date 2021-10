Cile: arrestate quattro persone per attacco xenofobo contro migranti irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'aggressione il governo del Venezuela aveva annunciato il rimpatrio di 200 migranti irregolari dal Cile denunciando il "trattamento crudele, disumano e discriminatorio" sofferto dai connazionali. Il direttore dell'Istituto nazionale per i diritti umani del Cile (Indh), Sergio Micco, aveva definito da parte sua una "vergogna nazionale" l'aggressione avvenuta contro i migranti. "Siamo di fronte ad una vergogna nazionale che ha prodotto un danno di immagine a livello internazionale", ha detto Micco in un'intervista rilasciata all'emittente "Radio Cooperativa". "Abbiamo chiesto al governo di interrompere le misure di espulsione e sgombero che non rispettano le norme internazionali", ha aggiunto il direttore dell'Indh secondo il quale la politica migratoria del presidente Sebastian Pinera promuove gli atti di xenofobia. "L'attuale crisi migratoria era prevedibile, il problema sono le centinaia di migliaia di migranti che vivono in condizioni di vulnerabilità e che stanno producendo un'enorme tensione sociale che può provocare esplosioni di rabbia e conflitti", ha aggiunto. (segue) (Abu)