Venezuela: Mosca esprime "preoccupazione" per interruzione negoziati in Messico (2)

- La presa di posizione di Mosca contrasta con quella del governo degli Stati Uniti, secondo cui il procedimento penale contro Saab per presunte violazioni delle sanzioni iraniane non è correlato alla decisione del governo di Nicolas Maduro di sospendere i negoziati. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, sottolineando che "le accuse penali contro Alex Saab sono antecedenti e non hanno alcuna relazione con i negoziati politici tra la Piattaforma dell'unità e il regime di Maduro". "Questi operano su un secondo binario, quindi no, non c'è alcun collegamento", ha detto Price durante una conferenza stampa. Il governo di Caracas, ha quindi aggiunto il portavoce, "sta dimostrando di essere disposto a mettere i propri interessi davanti a quelli del popolo venezuelano". (segue) (Rum)