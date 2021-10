Venezuela: Mosca esprime "preoccupazione" per interruzione negoziati in Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Maduro aveva dichiarato che l'estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab, l'imprenditore colombo-venezuelano arrestato nel giugno 2020 a Capo Verde, è un "colpo mortale" al dialogo in corso tra governo e opposizioni in corso a Città del Messico. "Il governo degli Stati Uniti sapeva che sequestrando Alex Saab avrebbe inferto una pugnalata mortale al dialogo in Messico. Lo sapeva ed ha agito. Non vogliono il dialogo, non vogliono la pace per il Venezuela", ha detto il presidente in un intervento su "Venezolana de television". (segue) (Rum)