Roma 2021: Gualtieri, sarò il sindaco di tutti, a lavoro per far ripartire città

- "Io sono stato votato dai romani, sarò il sindaco di tutti e lavorerò con grande impegno per far ripartire la città. Da domani sarò il sindaco di tutti". Lo ha detto il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite a "Otto e mezzo" su La 7. "Abbiamo fatto una campagna elettorale per il futuro di Roma. I miei voti vengono con ogni evidenza da elettori che non mi hanno votato al primo turno - ha aggiunto Gualtieri-. Abbiamo detto che non faremo apparentamenti, ma dialogheremo in maniera costruttiva con tutti". (Rer)