Usa: media, Trump cita in giudizio commissione d'inchiesta su assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di citare in giudizio il comitato parlamentare ristretto incaricato di far luce sulla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio di Washington. Lo scrive il sito "Politico", sottolineando che si tratta di un tentativo da parte di Trump volto a bloccare il rilascio di documenti della Casa Bianca che potrebbero contenere rivelazioni inedite su quanto detto e fatto da Trump durante l'attacco a Capitol Hill. L'obiettivo sarebbe anche quello di rallentare i lavori da parte della commissione. Gli avvocati dell'ex presidente hanno presentato al tribunale distrettuale di Washington Dc la documentazione per la causa, in cui vengono nominati espressamente il presidente del comitato ristretto - il deputato repubblicano Bennie Thompson - e l'archivista nazionale, David Ferriero.(Nys)