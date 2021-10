Venezuela: elezioni, la missione di osservazione Ue operativa dal 28 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova polemica ha investito la settimana scorsa il percorso della missione Ue verso l’imminente tornata elettorale. Il quotidiano "The Financial Times" ha pubblicato un rapporto riservato stilato dal Servizio europeo azione estera (Seae) secondo cui i tecnici inviati a luglio nel Paese caraibico sconsigliavano l'invio della missione, per il rischio che potesse essere utilizzata per legittimare il regime del presidente Nicolas Maduro. Di più, il rapporto avvertiva dell'ulteriore pericolo che a fronte di un'elezioni organizzata senza reali "garanzie democratiche" ne risentisse in prospettiva la stessa "credibilità e reputazione" dell'Unione Europea. Un documento che non ha però impedito all'Alto commissario per la politica estera, Josep Borrell, di decidere l'invio perché, ha spiegato il portavoce Peter Stano in conferenza stampa, sono intervenuti anche altri elementi. (segue) (Vec)