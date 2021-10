Venezuela: elezioni, la missione di osservazione Ue operativa dal 28 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero che l'Alto rappresentante ha ignorato le raccomandazioni degli esperti", ha detto Stano ricordando che il rapporto "è stato presentato in estate e che la decisione è maturata a settembre, dopo molti sviluppi". Il rapporto è solo "uno degli elementi" presi in considerazione da Borrell: rileva in particolare modo la trattativa che ha portato a stringere con il Consiglio nazionale elettorale (Cne) un accordo che permette di svolgere una missione secondo gli standard tipici dell'Unione europea. Al momento, ha chiarito il portavoce, la missione di osservazione è parte di un più ampio sforzo di pacificazione del Paese, ma se dovessero intervenire altri elementi, Bruxelles potrebbe comunque deciderne il ritiro. (segue) (Vec)