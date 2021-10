Venezuela: elezioni, la missione di osservazione Ue operativa dal 28 ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni del "Financial Times" seguono le polemiche nate con precedenti dichiarazioni che Borrell ha reso riguardo l'invio della missione. Una iniziativa, ha detto nel corso di un convegno a Madrid, che rappresenta una "ulteriore garanzia" per le opposizioni che si riconoscono in Juan Guaidò, nel caso avessero deciso di presentarsi compatte al voto. Parole che hanno aperto un contenzioso dialettico con Caracas. Il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, ha ammonito Bruxelles che se questo era lo spirito, la missione Ue avrebbe fatto meglio a "non venire". Per il Cne, i pronunciamenti del titolare della diplomazia europea "esprimono apertamente il carattere non imparziale e interventista" di una missione che si vuole arbitro "della legittimità del nostro processo elettorale". Borrell, si legge in una nota, nega "l'indipendenza, la libertà, la sovranità, l'immunità e l'autodeterminazione" del Paese. (Vec)