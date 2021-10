Cile: arrestate quattro persone per attacco xenofobo contro migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura cilena ha arrestato quattro persone per atti di xenofobia verificatisi il 25 settembre contro un accampamento di migranti irregolari nella città di Iquique, nel nord del Paese. Lo riferisce il portale "Biobio", che dà conto dell'azione legale portata avanti dal pubblico ministero Juan Valdes contro quattro cittadini cileni imputati per il delitto di incendio. I migranti erano in gran parte cittadini venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale in corso da anni nel loro paese e arrivati in Cile con mezzi precari tramite la Bolivia. L'aggressione era avvenuta durante una manifestazione di cittadini cileni che chiedevano misure più decise per arginare l'arrivo di irregolari. Una parte del corteo di protesta era arrivata a scontrarsi con la polizia mentre altri soggetti si erano diretti verso l'accampamento di irregolari e, assenti i migranti che lo popolavano, hanno ammucchiato tende, materassi, borse e giochi dei bambini, appiccando il fuoco. (segue) (Abu)