Venezuela: Mosca esprime "preoccupazione" per interruzione negoziati in Messico

- Il ministero degli Esteri della Russia ha manifestato la sua "preoccupazione" per la sospensione del dialogo tra il governo del Venezuela e l'opposizione "a causa dell'estradizione negli Stati Uniti dell'inviato speciale del presidente Maduro, Alex Saab". E' quanto si afferma in una nota ufficiale diffusa lunedì dove si chiede a tutte le parti esterne coinvolte direttamente o indirettamente nel negoziato di "non permettere pressioni sulle parti venezuelane". "Siamo convinti che non c'è alternativa a proseguire il dialogo tra le forze politiche responsabili del Venezuela", prosegue la nota, affermando inoltre che "solo in questo modo si potranno superare in modo duraturo le contraddizioni esistenti". "Il compito della comunità internazionale è accompagnare questi sforzi, non boicottarli". (segue) (Rum)