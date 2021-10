Usa: Biden definisce Colin Powell “un caro amico e un patriota” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush si è detto “profondamente rattristato” dalla morte del suo primo segretario di Stato. “Laura e io siamo profondamente rattristati dalla morte di Colin Powell. Era un grande funzionario pubblico, a partire dal suo servizio come soldato durante la guerra in Vietnam”, ha ricordato Bush in una nota diramata poco dopo la notizia del decesso. L’ex presidente scelse Powell come segretario di Stato nel dicembre del 2000, definendolo “un eroe americano, un esempio americano e una grande storia americana”. Primo segretario di Stato di colore della storia degli Stati Uniti, Colin Powell fu tra i protagonisti della risposta agli attacchi dell’11 settembre e, soprattutto, del controverso percorso che portò l’amministrazione Bush all’intervento militare in Iraq. “Molti presidenti si sono affidati al consiglio e all’esperienza del generale Powell. Fu consigliere alla Sicurezza nazionale sotto il presidente (Ronald) Regan, capo di Stato maggiore congiunto per mio padre (George Bush) e per il presidente (Bill) Clinton, e segretario di Stato nella mia amministrazione. Era così apprezzato dai presidenti che si guadagnò due volte la Medaglia della libertà presidenziale. Era molto rispettato, in patria e all’estero”, si legge ancora nel messaggio di Bush. (Nys)