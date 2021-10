Cile: arrestate quattro persone per attacco xenofobo contro migranti irregolari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un recente rapporto dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), di base a Washington, l'esodo dei migranti e rifugiati dal Venezuela potrebbe inoltre raggiungere i sette milioni nel primo trimestre del 2022, diventando il maggiore esodo migratorio al mondo. "I dati che pubblichiamo in questo rapporto sono un aggiornamento sulla crisi dei migranti e dei rifugiati venezuelani, che oggi con oltre 5,6 milioni di migranti e rifugiati venezuelani è la più grande nella storia della regione", ha affermato David Smolansky, coordinatore del Gruppo di lavoro dell'Osa per la crisi dei migranti e dei rifugiati venezuelani nella regione. Il documento indica che il numero di migranti e rifugiati venezuelani supera la popolazione totale di paesi come Costa Rica, Panama, Norvegia o Irlanda, tra gli altri. Il rapporto sostiene inoltre che, nonostante le frontiere siano chiuse a causa della pandemia di Covid-19, "si stima che tra 700 e 900 venezuelani fuggano ogni giorno dal loro Paese". (Abu)