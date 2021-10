Usa: Trump, se fossi ancora presidente non introdurrei obbligo vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che se fosse ancora capo dello Stato Usa non introdurrebbe alcun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, dicendosi convinto di poter persuadere i cittadini a farsi immunizzare spontaneamente. Lo riporta il “New York Post”, ricordando che – al contrario – l’attuale presidente statunitense, Joe Biden, ha annunciato il mese scorso che la maggior parte dei lavoratori federali dovrà essere vaccinata contro il coronavirus e che le aziende con 100 o più dipendenti devono richiedere vaccinazioni o regolari test anti-Covid al personale per accedere ai luoghi di lavoro. "Non direi a nessuno 'devi farlo'. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto con i vaccini ", ha detto Trump. “Ci sarebbero voluti cinque anni e hanno detto che non avrebbe funzionato. Ho fatto tre vaccini in meno di nove mesi e funzionano, funzionano davvero bene”, ha aggiunto. L’ex inquilino della Casa Bianca ha quindi aggiunto: “Convincerei la gente. Quando ero presidente non si parlava di obbligatorietà o altro. Tutti volevano il vaccino. Ora molte persone non lo vogliono”.(Nys)