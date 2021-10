Etiopia: governo accusa i tigrini dell'uccisione di 30 civili nelle regioni di Amhara e Afar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha accusato i combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) di aver ucciso 30 civili nell'area di Nord Wollo, nella regione degli Amhara, e in quella degli Afar. In una dichiarazione alla stampa, il ministro di Stato per i servizi di comunicazione, Legesse Tulu, ha dichiarato che l'offensiva del Tplf "non è focalizzata su obiettivi militari, ma ha preso di mira migliaia di civili, inclusi bambini, donne, anziani, veterani di guerra e anziani" e ha invitato tutti i cittadini etiopi a lavorare insieme per impedire ciò. Le accuse seguono quelle rivolte dal ministero degli Esteri di Addis Abeba che nelle scorse ore ha accusato le forze del Tigrè di aver "gridato al lupo" per coprire i suoi nuovi attacchi condotti contro i civili nel nord del Paese. In un comunicato diffuso oggi, il ministero degli Esteri ha così in un certo senso negato le responsabilità per aver bombardato il mercato di Massabo, a Macallè, attacco nel quale - stando a quanto riferito da fonti mediche - sarebbero rimasti uccisi almeno tre civili. "Al di là di tutta la retorica vuota utilizzata per negoziare, il Tplf (Fronte di liberazione del popolo del Tigrè) ha continuato a dimostrare il suo totale disprezzo per la pace in Etiopia. Il cessate il fuoco umanitario unilaterale dichiarato dal governo etiope il 28 giugno 2020 non è stato rispettato dal gruppo. Il Tplf non è riuscito ad apprezzare l'importanza della pace per i civili e gli agricoltori che desideravano sollievo per impegnarsi con le loro attività agricole", si legge nella dichiarazione. (segue) (Res)