Torino: chiuso il Salone del Libro, 150 mila i visitatori

- Oggi, a Torino, si è chiusa la XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro. Sono stati circa 150.000 i visitatori della kermesse (148.000 registrati alle 16 cui si aggiungono quelli stimati per le ultime ore del lunedì). A tirare le fila dell’evento durante la conferenza stampa tenutasi oggi alle ore 16.30 presso la Sala Oro, sono stati: Silvio Viale, presidente dell’Associazione Torino, La Città del Libro; Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte; Francesca Paola Leon, Assessore alla Cultura della Città di Torino; Piero Crocenzi, amministratore delegato di Salone Libro s.r.l.; Nicola Lagioia, direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Grazie alla riorganizzazione degli spazi è stato possibile accogliere in sicurezza un numero di circa 150.000 visitatori (a partire dai 148.000 registrati alle ore 16:00 a cui si aggiungono quelli stimati dalle proiezioni delle ultime ore del lunedì). Sono stati 18mila i metri quadrati in più ricavati all’interno dei padiglioni 1, 2, 3 e Oval del centro polifunzionale Lingotto, la rinnovata larghezza dei corridoi di 4 metri - particolarmente apprezzata anche dagli editori - ha facilitato i flussi e l’accesso alle nuove sale a disposizione. (segue) (Rpi)