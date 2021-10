© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale algerina Sonatrach garantirà l'approvvigionamento di Spagna e Italia con il gas algerino "in ogni circostanza e condizione". È quanto dichiarato dall'amministratore delegato della società, Toufik Hakkar, all'emittente televisiva statale "Eptv". “Abbiamo tutte le possibilità per inviare navi piene di gas in Spagna in sole 24 ore", ha aggiunto. (Ala)