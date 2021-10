Amministrative: Ciacciarelli (Lega), ad Alatri vittoria del centrodestra unito, Pd sconfitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vittoria di Alatri delinea la sconfitta del Centrosinistra nella sua roccaforte; il consigliere regionale ed il coordinatore provinciale del Partito democratico non arrivano neanche al ballottaggio, ed addirittura sono fuori dai giochi". Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Con la vittoria schiacciante del Centrodestra finalmente Alatri potrà avere un ruolo all'interno della compagine dei comuni provinciali e soprattutto la città potrà tornare a godere di quei servizi che per tanti anni non ha più avuto - aggiunge Ciacciarelli-. La vittoria di Alatri è quella del Centrodestra unito, e da qui si riparte per la conquista di altre città della provincia".(Rer)