Venezuela: dipartimento di Stato Usa, accuse contro Saab non correlate ai negoziati politici (3)

- La delegazione del Venezuela al tavolo di dialogo con l’opposizione ha reagito all’estradizione definendola il “sequestro” di un rappresentante diplomatico nel processo negoziale e presso l’Unione africana; per protesta ha deciso di non partecipare alla nuova sessione di dialogo. Caracas ritiene che Saab sia stato sottoposto per 491 giorni a una prigionia arbitraria e a “torture”, che i suoi diritti umani siano stati sistematicamente violati e che alla famiglia e agli avvocati sia stato impedito di conoscere le sue condizioni di salute. Non si è fatta attendere la reazione delle opposizioni: "Nessuna persona è più importante di tutto il popolo venezuelano", ha detto il capo delegazione del fronte antigovernativo, Gerardo Blyde richiamando anche l'importanza della mediazione operata dal Regno di Norvegia e l'impegno dei Paesi accompagnatori, Federazione Russa e Paesi Bassi. Il governo norvegese aveva da parte sua invitato alla ripresa del dialogo convinto "che le negoziazioni sono l'unica soluzione per il Venezuela". (segue) (Nys)