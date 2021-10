Venezuela: dipartimento di Stato Usa, accuse contro Saab non correlate ai negoziati politici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale capoverdiana ha ordinato l’estradizione negli Usa a inizio settembre, confermando le precedenti sentenze della Corte d’appello e della Corte suprema. L’imprenditore è indagato negli Stati Uniti e in Colombia per numerosi reati: riciclaggio del denaro, associazione a delinquere, arricchimento illecito, esportazioni e importazioni fittizie, truffa aggravata. Secondo il dipartimento del Tesoro Usa, “attraverso una sofisticata rete di società fantasma, partner commerciali e familiari, Saab ha riciclato centinaia di milioni di dollari provenienti da guadagni illeciti”. Caracas, invece, ha sostenuto che Saab operava per conto del governo per l’acquisizione di cibo per i Comitati locali di approvvigionamento e produzione (Clap) oltre a farmaci, forniture mediche e altri beni umanitari. (Nys)