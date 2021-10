© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mie felicitazioni calorose a Roberto Gualtieri per la sua vittoria ampia alle elezioni amministrative di Roma, unica città gemella di Parigi su un programma progressista e solidale. Non vedo l'ora di lavorare insieme per l'avvenire delle nostre due città". Così su twitter Anne Hidalgo, sindaca di Parigi. (Rer)