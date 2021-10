Afghanistan: Usa non parteciperanno a riunione troika allargata di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non parteciperanno all'incontro della troika allargata sull'Afghanistan, che vedrà la partecipazione di Russia, Cina e Pakistan, e si svolgerà a Mosca il 19 ottobre. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in conferenza stampa. "Non parteciperemo ai colloqui di Mosca”, ha affermato, sottolineando che il formato diplomatico “è stato un forum efficace e costruttivo”. Price ha quindi aggiunto: “Non vediamo l'ora di impegnarci in questo forum in futuro, ma non siamo in grado di partecipare questa settimana”, questo perché “è logisticamente difficile”. Il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, ha dichiarato venerdì scorso che l'obiettivo dei colloqui sarà quello di elaborare una posizione comune sull'evoluzione della situazione in Afghanistan. Kabulov ha precisato che questi negoziati si svolgeranno il giorno prima dell'incontro del "formato di Mosca" sull'Afghanistan, previsto per il 20 ottobre.(Nys)