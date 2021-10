Nicaragua: Osa convoca riunione del Consiglio permanente per il 20 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) ha convocato una riunione ordinaria per mercoledì 20 ottobre volta a discutere la situazione in Nicaragua in vista delle elezioni del 7 novembre, oltre che per continuare i preparativi per l'Assemblea generale, che si svolgerà virtualmente dal 10 al 12 novembre. E' quanto si legge in una breve nota dell'Organizzazione guidata da Luis Almagro. Circa 4,7 milioni di nicaraguensi sono chiamati a votare il 7 novembre alle elezioni generali, in cui sono in gioco, oltre alla presidenza, anche i 92 seggi all'Assemblea nazionale e altri venti al Parlamento centroamericano. Una parte della comunità internazionale, Stati Uniti e Unione Europea, ha messo in dubbio la legittimità di queste elezioni e denunciato la deriva autoritaria del governo di Daniel Ortega a seguito della persecuzione nei confronti dei leader dell'opposizione degli ultimi mesi. (segue) (Nys)