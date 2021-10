Etiopia: Guterres condanna bombardamento di Macallè, rispettare la popolazione civile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope, da parte sua, ha accusato le forze del Tigrè di aver "gridato al lupo" per coprire i suoi nuovi attacchi condotti contro i civili nel nord del Paese. In un comunicato diffuso oggi, il ministero degli Esteri di Addis Abeba ha così in un certo senso negato le responsabilità per aver bombardato il mercato di Massabo, a Macallè, attacco nel quale - stando a quanto riferito da fonti mediche - sarebbero rimasti uccisi almeno tre civili. "Al di là di tutta la retorica vuota utilizzata per negoziare, il Tplf (Fronte di liberazione del popolo del Tigrè) ha continuato a dimostrare il suo totale disprezzo per la pace in Etiopia. Il cessate il fuoco umanitario unilaterale dichiarato dal governo etiope il 28 giugno 2020 non è stato rispettato dal gruppo. Il Tplf non è riuscito ad apprezzare l'importanza della pace per i civili e gli agricoltori che desideravano sollievo per impegnarsi con le loro attività agricole", si legge nella dichiarazione. "Il gruppo terroristico (così come classificato dal governo) ha confermato la sua mancata salvaguardia del benessere della gente del Tigrè attraverso attacchi contro i civili in Amhara e Afar. Le segnalazioni di uccisioni extragiudiziali e danni alle proprietà nelle aree occupate hanno raggiunto livelli senza precedenti. Di recente è drammaticamente aumentato il numero di sfollati che necessitano di assistenza umanitaria nelle aree occupate. Il Tplf ha gridato al lupo la scorsa settimana, chiedendo alla comunità internazionale di salvarlo dall'attacco di governo 'pianificato' contro di esso. Tuttavia, è stato il Tplf a lanciare attacchi ingiustificati su larga scala contro civili innocenti", prosegue la nota. (segue) (Nys)