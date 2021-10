Georgia-Usa: Austin, Tbilisi rafforzi la democrazia per avvicinarsi all'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità georgiane devono fare la loro parte per rafforzare la democrazia al fine di avvicinare il Paese all'Occidente. Lo ha affermato oggi il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. “Il governo georgiano deve fare la sua parte facendo leva sul sostegno degli Stati Uniti per rafforzare la democrazia georgiana, per fare le riforme fondamentali necessarie per avvicinare ulteriormente la Georgia all'Occidente”, ha detto Austin durante una conferenza stampa a Tbilisi, annunciando la firma dell'accordo denominato Georgia Defense Deterrence Enhancement Initiative tra Washington e Tbilisi per far progredire la cooperazione in materia di sicurezza tra i due Paesi. Il segretario alla Difesa ha affermato che la nuova iniziativa sarà il prossimo passo per promuovere l'integrazione euro-atlantica della Georgia. Per quanto riguarda la proposta della Russia di una nuova piattaforma di discussione "3+3" nel Caucaso, Austin ha respinto l'idea osservando che Mosca dovrebbe onorare gli impegni di cessate il fuoco prima di promuovere qualsiasi nuova piattaforma. (segue) (Rum)