Georgia-Usa: Austin, Tbilisi rafforzi la democrazia per avvicinarsi all'Occidente (2)

- Austin è arrivato nella capitale georgiana all'inizio di oggi e ha in programma un incontro con il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili. Il segretario alla Difesa Usa dovrebbe inoltre visitare una base dell'esercito georgiano e partecipare a esercitazioni congiunte del personale militare statunitense e georgiano. Quella a Tbilisi è la prima tappa di un tour in Europa di Austin che nei prossimi giorni si recherà in Ucraina e Romania, oltre a partecipare alla riunione dei ministri della difesa della Nato a Bruxelles. Durante i suoi incontri con i suoi omologhi europei, Austin dovrebbe discutere la cooperazione nella regione del Mar Nero, tra le altre questioni di sicurezza regionale e globale, oltre che discutere delle prospettive di adesione alla Nato di Georgia e Ucraina. (Rum)