Regno Unito: Banca d'Inghilterra, i trader puntano su un aumento dei tassi di interesse già tra un mese

- Gli operatori di borsa britannici puntano su un aumento dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra (BoE) già a novembre, dopo che il governatore Andrew Bailey ha detto nel weekend che la Banca centrale "dovrà agire" per arginare la pressione inflazionistica. Come riporta il quotidiano "Financial Times", l'ultimo segnale dato dalla BoE su una futura politica monetaria ha scatenato una svendita di obbligazioni a breve termine, facendo salire i tassi di rendimento. Questi sono infatti saliti dallo 0,15 punti percentuali allo 0,72 per cento, il più alto tasso in due anni e mezzo. Gli investitori hanno scommesso su una crescita sostenuta dei tassi di interesse da quando il comitato di politica monetaria della BoE ha detto che mese scorso che un aumento dall'attuale minimo record dello 0,1 per cento è possibile prima della scadenza del suo piano di acquisto di obbligazioni a fine anno. I commenti di Bailey nella giornata di ieri 17 ottobre in merito alle preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione nel medio termine ha scaturito delle mosse più drammatiche nei mercati collegati ai tassi di interesse della BoE. I mercati stanno adesso fissando i pressi in vista di un aumento nei tassi di interesse allo 0,25 per cento durante il prossimo incontro della BoE il 3 novembre con la previsione di assistere a un'ulteriore stretta prima della fine dell'anno. (Rel)