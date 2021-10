Etiopia: governo accusa i tigrini dell'uccisione di 30 civili nelle regioni di Amhara e Afar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione giunge dopo che fonti locali e umanitarie citate dai media internazionali hanno riferito che la capitale dello Stato regionale del Tigrè, Macallè, è stata teatro di un pesante bombardamento da parte delle forze federali etiopi che da una settimana hanno sferrato una vasta controffensiva contro le forze tigrine nel nord del Paese. Secondo le stesse fonti, l'attacco ha preso di mira un mercato dell'area di Massabo e avrebbe causato numerose vittime. Il raid è stato confermato e condannato dal portavoce del Tplf, Getachew Reda. "L'aviazione di Abiy Ahmed ha inviato i suoi bombardieri per attaccare obiettivi civili dentro e fuori Macallè. Il lunedì è giorno di mercato a Macallè e l'intenzione è fin troppo palpabile. Mentre stanno perdendo alla grande in quella che hanno soprannominato un'offensiva finale contro il Tigrè, e ovviamente continueranno a prendere di mira i civili in una mossa disperata per vendicarsi del popolo del Tigrè", ha scritto Reda su Twitter, aggiungendo che uno degli obiettivi del bombardamento sarebbe stato l'hotel Planet, dove alloggiano i dipendenti di diverse agenzie umanitarie. "Uno dei loro obiettivi era l'hotel Planet dove alloggiano i dipendenti di una decina di agenzie umanitarie. A quanto pare le autorità di Addis sono al corrente della recente decisione dell'Onu di spostare la maggior parte della sua forza lavoro fuori da Macallè e dal Tigrè. Qualunque siano le connessioni, tuttavia, il nostro popolo non sarà intimidito alla sottomissione da una mossa disperata di un regime disperato sull'orlo del collasso", ha aggiunto. (Res)