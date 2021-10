Nato-Russia: dipartimento di Stato Usa, politica dell'Alleanza nei confronti di Mosca resterà "coerente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Nato sulla Russia rimarrà "coerente", rafforzando la sua deterrenza e la sua difesa in risposta alle azioni aggressive di Mosca ma mantenendo aperta la porta al dialogo. Lo ha detto oggi alla stampa il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "La politica della Nato nei confronti della Russia rimane coerente. Ha rafforzato la sua deterrenza e la sua difesa in risposta all'azione aggressiva della Russia, lasciando allo stesso tempo la porta aperta per un dialogo significativo", ha detto Price. All'inizio della giornata il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov aveva annunciato che Mosca sospenderà le attività della missione di collegamento militare della Nato nel Paese e del suo ufficio informazioni in risposta all'espulsione dei diplomatici russi da parte dell'Alleanza. Inoltre, la missione permanente russa presso la Nato dovrebbe interrompere le sue operazioni a partire dal prossimo 1 novembre o poco dopo. (Nys)