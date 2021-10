© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioVARIE- Presentazione del Dossier Salvamamme Crescibene. Presenti Fabrizio d’Alba, Direttore Generale Aou Policlinico Umberto I, Maria Grazia Passeri, Presidente Associazione Salvabebè Salvamamme e Alessio D’Amato, Assessore Sanità Regione Lazio. Roma, policlinico Umberto I, Salone della Direzione Generale, Viale del Policlinico - 155 (ore 10:00)- Evento “LaborDì”, una giornata di workshop, seminari e colloqui per far incontrare i giovani e il mondo del lavoro, promossa dalle Acli di Roma e provincia e dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Roma, in collaborazione con Cisl di Roma e Rieti, Ucid e Confcooperative Roma nell’ambito del progetto Generiamo Lavoro: cantiere aperto sostenuto dalla Camera di Commercio di Roma. All’apertura dei lavori interverranno Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, Carlo Costantini, segretario generale della CISL di Roma e Rieti e Mons. Francesco Pesce, incaricato della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Roma. Roma, Camera di Commercio, Tempio di Adriano, Piazza di Pietra (dalle 9:00 alle 17:00)- Presentazione di Tuscia in Fiore. Interverranno amministratori dei comuni coinvolti e i rappresentanti delle realtà interessate. Coordinerà i lavori il destination manager Giulio Della Rocca. Viterbo, sala consiliare di Palazzo dei Priori (ore 11:00)(Rer)