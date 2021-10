Etiopia: autorità federali confermano raid aerei su capitale del Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dello Stato regionale del Tigrè, Macallè, è stata teatro di un pesante bombardamento da parte delle forze federali etiopi, in particolare con due raid aerei. I media di Stato etiopi, tra cui l’agenzia Ena, hanno confermato che l'aviazione di Addis Abeba ha lanciato attacchi aerei contro obiettivi del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). I raid, stando alle ricostruzioni ufficiali, hanno colpito mezzi e apparecchiature di comunicazione nella città utilizzate dal Tplf, ma in questo contesto “misure per prevenire vittime civili durante gli attacchi aerei sono state adottate con successo", spiega l’agenzia. In precedenza, un portavoce del governo aveva bollato le notizie sui bombardamenti come una "bugia assoluta", affermando che “non c'è motivo per cui l'aviazione etiope colpirebbe Macallè". Un funzionario dell'ospedale della città aveva detto che tre persone, tra cui due bambini, erano state uccise nei raid aerei. A confermare quanto accaduto ci sono anche un testimone oculare e un portavoce delle forze di Addis Abeba sentiti dall’emittente statunitense “Cnn”. La fonte locale citata dalla televisione Usa afferma di aver sentito un'esplosione e di aver visto del fumo nelle vicinanze del mercato di Adi Haki, descrivendo scene di panico con persone che correvano per le strade. Nelle scorse ore il governo dell'Etiopia ha accusato il Tplf di aver ucciso 30 civili nell'area di Nord Wollo, nella regione degli Amhara, e in quella degli Afar. In una dichiarazione alla stampa, il ministro di Stato per i servizi di comunicazione, Legesse Tulu, ha dichiarato che l'offensiva del Tplf "non è focalizzata su obiettivi militari, ma ha preso di mira migliaia di civili, inclusi bambini, donne, anziani, veterani di guerra e anziani" e ha invitato tutti i cittadini etiopi a lavorare insieme per impedire ciò. Le accuse seguono quelle rivolte dal ministero degli Esteri di Addis Abeba che ha accusato le forze del Tigrè di aver "gridato al lupo" per coprire i suoi nuovi attacchi condotti contro i civili nel nord del Paese(Res)