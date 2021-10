Cgil: Gualtieri, colpito da frasi Meloni su strategia tensione, non all'altezza per guida Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche a me hanno molto colpito molte le affermazioni di Giorgia Meloni: accusare sostanzialmente il governo Draghi di attuare una strategia della tensione, accusandolo di aver provocato gli incidenti alla Cgil, invece che stigmatizzare i responsabili, non mi è sembrata una cosa all'altezza di chi si candida per governare un Paese". Lo ha detto il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri a "Otto e mezzo" su La7. "In Italia abbiamo una Destra che va da Vox, che ha problemi a dirsi antifascista: è un problema che conosciamo molto bene", ha concluso Gualtieri.(Rer)