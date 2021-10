Energia: Casa Bianca, continueremo a esercitare pressioni su Opec per affrontare problema forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa del presidente Joe Biden sta continuando a esercitare pressioni sugli Stati membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) per affrontare il problema dell'attuale fornitura globale di petrolio. Lo ha dichiarato oggi la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Stiamo continuando a fare pressione sui Paesi membri dell'Opec, anche se non siamo membri, per affrontare il problema della fornitura e lavorare per affrontarlo anche qui", ha detto Psaki durante una conferenza stampa. "Continueremo a usare ogni leva a nostra disposizione", ha aggiunto. (Nys)