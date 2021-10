Roma 2021: concluso lo spoglio nella Capitale, Gualtieri sindaco con il 60,15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso lo spoglio del 2.603 seggi a Roma per decidere al ballottaggio il sindaco della Capitale. Anche se chiaro fin dalle prime proiezioni, Roberto Gualtieri, candidato per la coalizione del centrosinistra, è il nuovo il primo cittadino di Roma con il 60,15 per cento delle preferenze. Per lui 565.352 voti. Il suo avversario, il candidato per la coalizione del centrodestra Enrico Michetti, si è fermato, con oltre 20 punti percentuali in meno, al 39,85 per cento dei voti (374.577 preferenze). Al primo turno, Enrico Michetti aveva ottenuto il 30,14 per cento contro il 27,03 per cento di Gualtieri. (Rer)