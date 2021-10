Spagna-Belgio: premier Sanchez e De Croo visitano sede azienda tecnologica Indra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tecnologica statale spagnola Indra ha solide basi per approfondire una strategia di crescita che le permetterà di giocare un ruolo di primo piano in un'industria globale ad alto potenziale. Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel corso di una visita congiunta effettuata insieme all'omologo belga Alexander De Croo presso la sede centrale di Madrid. Nel corso della visita il presidente di Indra, Marc Murtra, insieme agli amministratori delegati Ignacio Mataix e Cristina Ruiz, ha mostrato ai due leader alcuni dei suoi sistemi tecnologici più avanzati nei mercati della difesa e della sicurezza, della trasformazione digitale, delle città intelligenti e del traffico aereo. L'azienda è stata recentemente selezionata per digitalizzare la gestione della rete di Eurocontrol, il gestore della rete dell'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, la puntualità e l'efficienza del trasporto aereo in Europa, così come la riduzione delle emissioni di CO2. (segue) (Spm)