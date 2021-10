Spagna-Belgio: premier Sanchez e De Croo visitano sede azienda tecnologica Indra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indra ha implementato la sua tecnologia per i sistemi di gestione, così come i sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza in 160 Paesi. L'85 per cento dei voli in tutto il mondo sono gestiti dalla tecnologia di Indra, che a sua volta ha permesso più di 100 milioni di atterraggi sicuri in quasi 1.400 aeroporti. I dirigenti di Indra hanno spiegato nel dettaglio gli sviluppi dell'azienda nei sistemi tecnologici di difesa e sicurezza (radar, difesa elettronica, comando e controllo, sistemi di missione, ecc.) che la rendono "l'unica azienda spagnola tra le prime 100" nel settore delle difesa a livello mondiale. Questa posizione è rafforzata dalla sua designazione come coordinatore industriale spagnolo del Future Combat Air System (Fcas), il più grande programma di difesa comune europeo fino ad oggi e il più ambizioso in termini di sviluppo tecnologico. (Spm)