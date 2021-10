Milano: corteo non autorizzato dei "no green pass", mobilitate le forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera, alle 18:40, circa 300 persone facenti parte del movimento "no green pass" hanno organizzato una manifestazione non autorizzata, dirigendosi verso Largo Augusto e via Vivaio, occupando la strada e bloccando il traffico. Riunitisi verso le 17:00 in piazza Fontana dopo aver lanciato appelli sui social network, il loro obiettivo era raggiungere la sede della Prefettura. La Questura di Milano si è subito mobilitata, impedendo ai manifestanti di raggiungere la Prefettura. Le forze dell'ordine si stanno mobilitando per tutelare altri obiettivi sensibili. (Com)