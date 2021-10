Etiopia: Guterres condanna bombardamento di Macallè, rispettare la popolazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutteres, è "profondamente preoccupato" per le notizie non ancora confermate secondo cui l'aviazione federale etiope ha bombardato la città di Macallé, nella regione etiope del Tigrè. Lo ha dichiarato oggi il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. "Abbiamo ricevuto allarmanti segnalazioni di attacchi aerei questa mattina dalla capitale del Tigrè", ha detto Dujarric nel corso di un briefing con la stampa. "Il segretario generale è profondamente preoccupato per l'escalation del conflitto nel nord dell'Etiopia, come illustrato dagli attacchi aerei di oggi a Macallè", ha aggiunto il portavoce, insistendo sul fatto che tutte le parti in conflitto devono evitare di prendere di mira i civili e le infrastrutture civili e adempiere ai loro impegni ai sensi del diritto internazionale per proteggere la popolazione civile. “I combattimenti ci stanno costringendo a ridurre la distribuzione di cibo e acqua. Chiediamo urgentemente a tutte le parti di facilitare la fornitura di aiuti umanitari, inclusi carburante, denaro e medicinali", ha aggiunto Dujarric. (segue) (Nys)