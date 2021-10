Etiopia: Guterres condanna bombardamento di Macallè, rispettare la popolazione civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe federali etiopi ed i loro alleati hanno sferrato nei giorni scorsi "l'offensiva finale" contro i combattenti del Tplf, lanciando attacchi "coordinati su tutti i fronti". Ad annunciarlo è stato lo stesso Reda, precisando che carri armati, aerei da combattimenti e droni fanno parte dell'artiglieria usata in queste ore contro di loro. Secondo il portavoce, l'offensiva annunciata dal governo del primo ministro Abiy Ahmed la scorsa settimana è ora "in pieno svolgimento". In precedenza Reda aveva affermato che l'offensiva condotta dalle truppe etiopi e dalle forze alleate per via aerea e di terra contro i combattenti del Tplf si stava intensificando e aveva già provocato un "sconcertante" numero di vittime e che l'esercito etiope, amhara ed eritreo stanno combattendo i tigrini in contemporanea su diversi fronti, nelle regioni del Tigrè, di Amhara e di Afar. Secondo il Tplf l'offensiva è iniziata per via aerea, pochi giorni dopo l'insediamento del nuovo governo del premier Ahmed, che all'inizio di ottobre ha giurato per un nuovo mandato di cinque anni. "La lotta è in corso ed il numero di vittime impressionante", ha detto Reda ai media, aggiungendo di non poter fornire dettagli sul numero di morti o feriti. Nell'Amhara si starebbe combattendo in particolare vicino alla città di Weldiya e nelle aree di Haro e Chifra, vicino al confine regionale con il Tigrè. I media internazionali segnalano l'interruzione di numerose connessioni telefoniche, e la difficoltà di verificare le informazioni sullo sviluppo del conflitto. (Nys)